Медведев заявил о продлении программы расселения ветхого жилья

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что программу расселения ветхого и аварийного жилья продлят, сообщает РИА «Новости».

Медведев отметил, что проблемы аварийного жилья исторически существует во многих регионах.

В Астрахани Медведев провел встречу с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным, который отметил, что есть трудности в реализации программы расселения. Медведев в ответ обещал продумать возможность дополнительной поддержки области в этом вопросе.

«Эта проблема, действительно, исторически существует у нас во многих регионах, и в Астраханской области в том числе. Более того, здесь у вас объем так называемого ветхого и аварийного жилья даже выше, чем во многих других регионах страны. Естественно, та программа, которая реализуется, мы ее продлеваем и по мере сил будем ее и расширять», — сказал в ответ Медведев.

Ранее сообщалось, что в Астрахани заведено 17 уголовных дел в отношении бизнесменов и чиновников по факту мошенничества и превышения должностными полномочиями при переселении жильцов из аварийных домов.