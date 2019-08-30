«Ъ»: россиянам позволят выкупать долги у банков

Минэкономразвития предложило разрешить гражданам выкупать у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам, передает «Коммерсантъ».

Согласно документу, в законы о взыскании долгов физлиц и «О микрофинансовой деятельности» будут внесены поправки.

Так, банки перед заключением договора с коллекторами должны будут предлагать выкупить долг заемщику «по цене, равной цене такого договора», либо по двойной цене у нового владельца. Отмечается, что если банк нарушит правило, то первоначальный заемщик может приобрести его за полцены.

Уточняется, что правила будут действовать только для добросовестных заемщиков.

Ранее сообщалось, что в Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян .