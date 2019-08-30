В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД

В правительстве не планируют продлевать действие режима «единого налога на вмененный доход» (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает «Коммерсантъ». ЕНВД должен прекратить действовать с 1 января 2021 года. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Белый дом готовит информкампанию по разъяснению порядка перевода индивидуальных предпринимателей и юрлиц на другие налоговые режимы. В результате предприниматели не должны испытывать дискомфорта от перехода на новые виды налогообложения. По оценкам ФНС, большая часть предпринимателей с этого налога может перейти на патенты.

ЕНВД пользуются около 200 тыс. юрлиц и до 1,8 млн индивидуальных предпринимателей (36% от использующих спецрежимы налогообложения). Он идет в местные бюджеты.

В 2018 году общий вмененный доход по ЕНВД составил 904,2 млрд руб., при этом налоговые сборы по нему составили 64,5 млрд руб., что на 8,7% меньше прошлого года, пишет издание со ссылкой на статистику ФНС.

По мнению Минфина и ФНС, режим используется в основном для налоговой оптимизации, в том числе путем дробления бизнеса. Анализ выручки по ЕНВД после введения онлайн-касс показал, что средняя ставка налога составляет 0,81%, рассказал глава ФНС Михаил Мишустин.

По информации «Ъ», продление ЕНВД не поддерживают и в Госдуме.