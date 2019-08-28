Почта Банк отчитался о росте прибыли и кредитного портфеля в I полугодии

В первом полугодии Почта Банк получил чистую прибыль по МСФО в размере 1,9 млрд руб., говорится в отчетности кредитной организации.

Операционные доходы выросли на 18% в годовом выражении до 21,9 млрд руб., а чистые комиссионные доходы – на 15% до 13,7 млрд руб.

«За 6 месяцев 2019 года кредитный портфель банка (до вычета резервов) увеличился на 17% и составил 358,3 млрд рублей (305,4 млрд рублей по состоянию на 01.01.2019 года)», — говорится в сообщении банка. Самый высокий рост в этом сегменте показал портфель кредитных карт – 26% до 18,9 млрд руб. При этом объем продаж кредитных продуктов подскочил на 28% до 156 млрд руб. Объем выдач кредитов наличными увеличился на 20% и достиг 114,8 млрд рублей.

Почта Банк - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России. По итогам первого полугодия открыто более 19 тыс. точек обслуживания в 7800 населенных пунктов, а клиентская база достигла 11,6 млн человек.

«В этом году мы сосредоточились на повышении эффективности каждой точки обслуживания и освоении новых сегментов, каналов дистрибуции и технологий. И первые шесть месяцев текущего года показали хорошие результаты: увеличились портфели и объемы продаж как кредитных, так и депозитных продуктов. При этом большой рост продемонстрировали каналы дистанционного облуживания, что еще раз подтверждает ускорение темпов цифровизации общества», – заявила член правления, финансовый директор Почта Банка Наталия Строкун.

В планах на второе полугодие, по словам топ-менеджера, — развитие кредитования и наращивание портфеля пассивов.