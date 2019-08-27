В Москве увеличили размер минимальной пенсии

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства Москвы.

Уточняется, что величина городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров увеличена с 17,5 до 19,5 тыс. руб.

Отмечается, что данные изменения вступят в силу с 1 сентября. Пересчет произведут автоматически.

Планируется, что новую пенсию будут получать порядка 1,6 миллионов человек, проживающих в Москве. Отмечается, что 44 тысячам пенсионеров городская доплата будет установлена впервые.

Ранее Минфин и ЦБ заявили о новой системе пенсионных накоплений.