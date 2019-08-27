Россия получила разрешение поставлять говядину на рынок Бразилии
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Россельхознадзор проинформировал о том, что Бразилия разрешила продавать российскую говядину на своем рынке. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, работа по получению доступа на рынок этой латиноамериканской страны продолжалась с 2015 года.
«В ходе двусторонней встречи ⟨…⟩ подписан ветеринарный сертификат на экспорт говядины и говяжьих продуктов», — говорится в заявлении.
Уточняется, что поставки российского мяса могут начаться незамедлительно.
Ранее в Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.