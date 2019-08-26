Страны G7 направят €20 млн на помощь в тушении пожаров в Амазонии

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 направят финансовую помощь в тушении пожаров в Амазонии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе саммита G7, который проходит во Франции в Биаррице.

По его словам, речь идет о сумме в размере €20 млн.

«Немедленно мы направим странам Амазонии финансовую поддержку, как минимум, около €20 млн», — подчеркнул Макрон.

Ранее во Франции предложили создать международный фонд борьбы с лесными пожарами.