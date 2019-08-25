На Украине рассказали о снижении дизельных поставок из России

Представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус рассказал о снижении дизельных российских поставок на территорию страны в два раза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что на данный момент доля дизеля из России составляет 20% на рынке Украины.

Герус отметил увеличение поставок из европейских стран, а также Белоруссии и с морских направлений. По его словам, цены на дизельное топливо снизились, дефицита в нем нет.

Представитель президента страны подчеркнул, что решение о вводе пошлин на дизельное топливо из России является верным и своевременным.

Ранее сообщалось, что на Украине вступили в силу спецпошлины на товары из России.