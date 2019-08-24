После обещания повысить пошлины Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на повышение пошлин на китайские товары, он открыт к переговорам с Пекином. Об этом сообщает РИА «Новости».

По слова американского лидера, нужно посмотреть, что будет.

«Я всегда открыт к переговорам», — заверил Трамп.

Ранее Трамп проинформировал о том, что осенью пошлины на китайские товары будут увеличены больше, чем планировалось до этого. Решение КНР о введении тарифов на американские товары, чей объем составляет $75 млрд, является политически мотивированным.