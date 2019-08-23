Новый прожиточный минимум установил Минтруд

Минтруд России установил величину прожиточного минимума россиян за II квартал 2019 года, сообщается в приказе, опубликованном на портале нормативно-правовой информации.

Отмечается, что его размер составил 11 185 руб. на душу населения. При этом для трудоспособного населения этот показатель равен 12 130 руб., для пенсионеров - 9 236 руб., а для детей - 11 004 руб.

Уточняется, что в I квартале 2019 года прожиточный минимум в целом по России был меньше в среднем на 4 %. Так, он составлял 10 753 руб.

При этом для трудоспособного населения эта цифра равнялась 11 653 руб., для пенсионеров - 8 894 руб., а для детей - 10 585 руб.

Поясняется, что минимальная зарплата должна быть равна прожиточному минимуму работающего человека.

Ранее сообщалось, что МРОТ может стать на 850 рублей больше.