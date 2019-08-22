Трамп поговорит с Меркель про зависимость Германии от российского газа

Американский лидер Дональд Трамп встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях G7 и обсудит зависимость Германии от газа из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации США.

Он отметил, что встреча Трампа и Меркель будет ознаменована не только этой темой, но также представители двух стран обсудят энергетическую безопасность.

«Торговля будет очень важной темой», — подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что Трамп встретится на G7 с лидерами всех стран «Большой семерки».