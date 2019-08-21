В России снизились потребительские цены вторую неделю подряд

Росстат вторую неделю подряд фиксирует дефляцию в России на уровне 0,1%, передает РИА «Новости».

Так, за период с 13 по 19 августа, сахар-песок подешевел на 0,9%, свинина – на 0,3%, баранина – на 0,5%, подсолнечное масло – на 0,2%, а стерилизованное молоко – на 0,4%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,9%, в том числе на помидоры подешевели на 8,7%, картофель и морковь – на 6,6%, репчатый лук – на 6,3%.

Дефляция в России отмечается уже вторую неделю подряд и третий раз в 2019 году.

Ранее Росстат отметил снижение потребительских цен в России с 6 по 12 августа 2019 года на 0,1%.