<img src="//img.gazeta.ru/files3/143/8169143/415b4b2434-alemn3-pic905-895x505-25344.jpg">

Кризис на Украине продолжается, но принятие антироссийских санкций среди немцев, особенно на востоке Германии, уменьшается. Об этом пишет Das Handelsblatt.

Отмечается, что спустя пять лет после введения Евросоюзом санкционных ограничений в отношении России только четверть населения ФРГ их поддерживает. За то, чтобы и в дальнейшем придерживаться этих мер, высказались 23% респондентов. При этом 21% выступают за немедленное снятие санкций, а 32% — за постепенное. 24% воздержались от ответа на вопрос. Особенно низкое одобрение санкций отмечается в восточной части страны. Только 8% жителей федеральной земли Саксония-Анхальт продолжают требовать сохранения наложенных ограничений в неизменном виде. В Бранденбурге этот показатель составляет 11%, в Саксонии — 12%, в Мекленбурге-Передней Померании — 18%, в Тюрингии — 21%.

Уточняется, что жители этих федеральных земель (за исключением Тюрингии) также не чувствуют угрозы со стороны России. Кроме того, российскому лидеру Владимиру Путину немцы доверяют больше, чем его американскому коллеге Дональду Трампу.