Тигр прошелся по селу в Хабаровском крае

Тигр вышел к людям в селе в Хабаровском крае и попал на видео

Тигр прогулялся в селе Благодатное в Хабаровском крае и попал на камеру видеонаблюдения. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Хабарай».

Запись была сделана в ночь на 7 февраля. На видео хищник несколько минут стоял в оцепенении, а затем прошел вдоль тропы на улице Вичирко и ушел в направлении полей фермы.

В администрации Князе-Волконского сельского поселения призвали жителей быть бдительными, избегать вечерних прогулок и провожать детей в школу. Информацию о хищнике передали охотоведам.

В декабре прошлого года тигра заметили гуляющим по проезжей части в одном из сел Хабаровского края. Жители жаловались, что зверь уже три дня держит их в страхе, так как уже совершал нападения на собак.

Как поясняют специалисты, тигры могут выходить к населенным пунктам по причине получения травмы или из-за суровых морозов, когда высокий снежный покров заставляет их искать добычу полегче, и тогда они могут нападать на домашних собак.

Ранее в Индии тигр растерзал полицейского.