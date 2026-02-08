Размер шрифта
Парламент Ирана проведет заседание для обсуждения переговоров с США

Парламент Ирана в понедельник проведет заседание для обсуждения переговоров с США
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Парламент Ирана в понедельник, 9 февраля, проведет заседание для обсуждения переговоров с США по иранскому ядерному оружию. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по нацбезопасности иранского парламента Аббас Могтадаи, передает агентство IRNA.

Вероятно, на встрече будет присутствовать министр иностранных дел республики Аббас Арагчи.

«Завтра Меджлис на закрытом заседании рассмотрит ход переговоров между Ираном и США», — сказал Могтадаи.

По данным The Wall Street Journal, в ходе переговоров с представителями США в Омане власти Ирана обозначили, что Тегеран не намерен отказываться от обогащения урана или переносить его в другую страну.

До этого Арагчи заявил, что для заключения прочного соглашения между Ираном и США необходимы равные позиции и взаимное уважение. По его словам, Тегеран подходит к дипломатии с открытыми глазами, сохраняя твердую память о событиях 2025 года.

Ранее на Западе заметили изменение подхода Трампа к переговорам по Ирану и Украине.
 
