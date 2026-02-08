Посол России заподозрил полицию Швеции в бездействии после десятков атак на посольство

Полиция Швеции как будто даже не пытается найти виновных в нападениях на посольство и торгпредство РФ, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Дипломат сказал, что правоохранители регистрируют заявки об инцидентах, но после этого ничего не происходит.

«Секрет их неуловимости состоит, видимо, в том, что поймать их никто, похоже, даже не пытается», — заявил Беляев и отметил, что в прошлом году было более 20 налетов БПЛА на посольство РФ.

«Подобные факты ставят под вопрос приверженность Швеции Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения принимающей стороной неприкосновенности иностранных миссий», — заключил посол.

В ноябре 2025-го дрон снова сбросил краску на российское торговое представительство в Стокгольме. На опубликованном фото видно, что красная краска забрызгала ведущую к зданию дорожку.

Ранее в Сиднее машина въехала в ворота консульства России.