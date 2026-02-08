Орбан: исполнение слов Рютте о войсках Запада на Украине ознаменует войну с РФ

Претворение в жизнь слов генерального секретаря НАТО Марка Рютте об отправке войск на Украину после завершения конфликта будет означать войну коллективного Запада с Россией. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он рассказал, что существуют письменные соглашения между Великобританией и Францией, а также устные высказывания немецких властей о намерении разместить солдат на Украине. При этом в государствах Запада такой шаг называют гарантией безопасности.

Как отметил глава венгерского правительства, Россия каждый день призывает западные страны отказаться от идеи размещения войск на Украине.

«Если [западные] солдаты попадут на Украину, они станут для русских военной целью, и по ним будут стрелять. Если мы отправим солдат на Украину без соглашения с русскими, это будет означать, что <...> европейские солдаты будут воевать с русскими на территории Украины», — подчеркнул Орбан.

В то же время он выступил против членства Украины в Европейском союзе. По мнению премьер-министра, принятие Киева в региональное содружество спровоцирует «немедленную войну с Россией».

3 февраля Рютте произнес речь в Верховной раде и заявил, что сразу после подписания мирного соглашения на Украине появятся западные войска. Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал слова генерального секретаря НАТО «приговором» для мирных соглашений.

Ранее в Великобритании испугались предупреждения РФ об ударе по западным войскам.