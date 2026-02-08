Размер шрифта
Популярные препараты оказались неэффективными после инфаркта

NEJM: бета-блокаторы не снижают риск повторного инфаркта
Бета-блокаторы не снижают смертность и риск повторного инфаркта у пациентов с сохраненной функцией сердца после инфаркта миокарда. Это показало крупное исследование, опубликованное в The New England Journal of Medicine (NEJM).

В анализ вошли данные 17 801 пациента, перенесшего инфаркт миокарда и имевшего фракцию выброса левого желудочка выше 50%, — то есть нормальную сократительную функцию сердца. Средняя продолжительность наблюдения составила около 3,6 года.

За это время частота смерти от всех причин, повторного инфаркта и развития сердечной недостаточности оказалась практически одинаковой у пациентов, получавших бета-блокаторы, и у тех, кто их не принимал.

Бета-адреноблокаторы — это препараты, которые снижают частоту сердечных сокращений и нагрузку на сердце, блокируя действие адреналина. Долгое время их назначали всем пациентам после инфаркта, исходя из данных более ранних исследований, проведенных в эпоху до широкого применения современных методов реперфузии и статинотерапии.

Дополнительные анализы показали, что лучшие исходы наблюдались у пациентов, которые длительно принимали статины — препараты, снижающие уровень холестерина и замедляющие прогрессирование атеросклероза.

Авторы отмечают, что полученные данные ставят под сомнение необходимость назначения бета-блокаторов всем пациентам после инфаркта миокарда при сохраненной функции сердца. По их мнению, такая терапия должна быть более персонализированной и учитывать индивидуальные показатели работы миокарда, а не применяться по универсальному принципу.

Ранее был зазвеян популярный миф о побочных эффектах статинов.
 
