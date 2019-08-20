«Роснефть» увеличила поставки на внутрироссийский рынок нефтепродуктов на 6,9% в 1 полугодии 2019 года

«Роснефть» является лидирующим поставщиком нефтепродуктов на внутренний рынок, обеспечивая тем самым его стабильность.

Объем поставок моторных топлив на внутренний рынок в первом полугодии 2019 года вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 14,0 млн т, в том числе 6,8 млн т - во втором квартале.

«Роснефть» в апреле-июне перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива на бирже, в том числе по бензинам практически в 2 раза.

Объём переработки нефти в первом полугодии 2019 года составил 51,8 млн т, в том числе на российских НПЗ «Роснефти» было переработано 47,4 млн т нефти. Глубина переработки по итогам отчетного квартала составила 74,8%, выход светлых нефтепродуктов – 58,4%.