Посол Ирана назвал дату выхода танкера Grace 1 из Гибралтара

Посол Ирана в Британии Хамид Баидинежад заявил, что иранский танкер Grace 1 покинет Гибралтар в воскресенье, 18 августа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, еще с 15 августа, когда власти Гибралтара сообщили об освобождении судна, велась активная работа, цель которой было выполнение всех портовых процедур.

«Ожидается, что судно выйдет в море сегодня вечером», — подчеркнул Бидинежад.

Он добавил, что была в том числе набрана новая команда судна.

Ранее Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по запросу США.