CNN рассказал о кошмаре для переизбрания Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/919/12561919/RTX727KT-pic905-895x505-85051.jpg">

Если экономика развалится, сложно представить, что президент США Дональд Трамп будет переизбран. Об этом сообщает CNN в материале «Кошмар переизбрания Дональда Трампа».

Как отмечается, республиканцы обеспокоены тем, что фондовый рынок находится в неопределенном состоянии, а вероятность глобальной рецессии становится реальной. Если в экономике произойдет спад, Трамп может отказаться в списке американских президентов, которые не были переизбраны на второй срок. Согласно материалу, хороших экономических показателей будет недостаточно для его переизбрания. Избирателей волнует и поведение Трампа, и проблема контроля над вооружениями, но против плохих экономических показателей нынешнему лидеру не устоять.

Уточняется, что американцы не могут себе позволить рисковать, голосуя за непредсказуемого президента, если впереди их ждут четыре года «экономического мрака». Несмотря на предупреждающие о рецессии сигналы, до сих пор экономика США остается сильной, хотя до завершения избирательных кампаний еще больше года. Если во время выборов страну ждет рецессия, у демократов есть все шансы вернуть себе Белый дом.