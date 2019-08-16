ЦБ повысил курс доллара до 65,9 рублей

Центральный Банк России повысил на 10,54 коп. курс доллара до 65,9961 руб., передает ТАСС.

При этом официальный курс евро снизился на 23,23 коп. и составляет 73,2227 руб.

Ранее сообщалось, что рубль вырос к доллару и евро.

По данным на 16 августа, курс доллара составлял 65,90 руб., что на 16 коп. ниже предыдущего. Курс евро опустился на 21 коп. до 73,19 руб.

Цена на нефть Brent увеличилась на 1,1%, до 58,86 доллара за баррель.

При этом курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Такие данные были представлены на открытии торгов.