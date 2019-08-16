Россия сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд
Россия четвертый месяц подряд сокращает вложения в госбумаги США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минфина Соединенных Штатов.
Как отмечается, объем вложений сократился с $12,024 млрд до $10,848 млрд.
При этом, как подчеркивается, по долгосрочным облигация наблюдается увеличение до $5,296 млрд по сравнению с $5,250 млрд.
Параллельно доля краткосрочных уменьшилась до $5,552 млрд по сравнению с $6,774 млрд.
Уточняется, что тенденция по сокращению Россией вложений в американские госбумаги началась еще в 2018 году.
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