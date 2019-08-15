Большинство взявших кредит россиян не испытывали трудностей с выплатами

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил в четверг данные опроса о том, какой процент семейного бюджета уходит у россиян на погашение кредитов, а также об оценках нашими согражданами собственных возможностей погашения имеющегося займа.

При наличии непогашенного кредита (51%) чаще всего россияне тратят на ежемесячную выплату от 10% до 20% семейного дохода (31%), преимущественно 18-24-летние (36%) и те, кому от 35 до 44 лет (36%). Еще 16% выделяют на погашение от 21% до 30% бюджета. Для 13% имеющих кредит(-ы) ежемесячный платеж составляет от 41% до 50% дохода семьи.

Большинство имеющих кредитный заем заявили, что в последний год не испытывали трудностей с выплатами (66%). Чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет (69%) и от 45 до 59 лет (71%). Еще у 33% опрошенных, напротив, такие случаи были — преимущественно это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%) и от 25 до 34 лет (39%).

В целом 60% сообщивших об имеющемся кредите полагают, что смогут погасить задолженность без особых затруднений (63% среди 35–44-летних и 65% среди 45–59-летних, а также по 68% среди жителей городов от 500 до 950 тыс. и менее 100 тыс. жителей). Напротив, 38% опрошенных считают, что погашение кредита вызовет у них существенные сложности (по 41% среди тех, кому от 18 до 24 лет, от 25 до 34 лет и больше 60 лет, а также 43% жителей городов-миллионников и 47% сельского населения).