Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за президентства

Президент США Дональд Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах. Об этом сообщает NBC News/.

Американский лидер отметил, что его не волнует количество потраченных денег на судебные тяжбы, лишь бы адвокаты сделали качественную работу.

«Они обошлись мне от $3 до 5 млрд. Но, знаете, что? Мне все-равно. Когда вы богаты, это [потраченные деньги] не имеет значения», — сказал Трамп.

При этом, как отмечается, подлинность потраченной суммы невозможно проверить, так как президент США до сих пор не опубликовал данные своей налоговой декларации.

Во время своей речи в Пенсильвании Трамп также пожаловался на то, что никто не придирается к заработанным $60 млн бывшего президента США Бараком Обамой при продаже написанной им книги. По его мнению, никто в истории не получал столько денег за книгу.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США вышел на новый уровень при президентстве Дональда Трампа.