Лоза оценил идею о введении четырехдневной рабочей недели
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Российский певец Юрий Лоза прокомментировал идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Он заявил, что подобные нововведения не имеют смысла.
Лоза добавил, что если при реализации проекта не будет должным образом создаваться программы по реализации досуга, то в стране могут обострится проблемы с алкоголизмом.
Певец отметил, что россияне все равно посвятят освободившийся день поиску дополнительной работы.
Ранее сообщалось, что врачи рассказали о последствиях четырехдневной рабочей недели.