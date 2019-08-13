Гибралтар опроверг информацию о планирующемся освобождении иранского танкера
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Официальный представитель Гибралтара заявил, что власти официально не подтверждали информацию об освобождении иранского танкера. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представитель заявил, что у властей нет такой информации на данный момент.
Он также отметил, что видел опубликованную ранее информацию о планирующемся освобождении иранского танкера 13 августа.
«Да, я видел это сообщение, но такой информации у нас нет», - сказал он.
Ранее сообщалось, что власти Гибралтара рассказали, когда отпустят задержанный иранский танкер.