Гибралтар опроверг информацию о планирующемся освобождении иранского танкера

Официальный представитель Гибралтара заявил, что власти официально не подтверждали информацию об освобождении иранского танкера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель заявил, что у властей нет такой информации на данный момент.

Он также отметил, что видел опубликованную ранее информацию о планирующемся освобождении иранского танкера 13 августа.

«Да, я видел это сообщение, но такой информации у нас нет», - сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Гибралтара рассказали, когда отпустят задержанный иранский танкер.