Названы регионы с наибольшей долей семей среднего класса

В России доля среднего класса не превышает 20% от общего числа населения, сообщает РИА «Новости».

Согласно исследованию, под средним классом подразумевались семьи, которые могут купить подходящую под их размер квартиру и машину, при этом после ежемесячных выплат по кредитам должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов на человека.

Зарплаты оценивались в период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019.

Отмечается, что 14,2% семей можно отнести к среднему классу, где работает хотя бы один человек.

Больше всего семей среднего класса в Ямало-Ненецком автономном округе (45%). В Магаданской области этот показатель равен 34,5%, в Чукотском автономном округе — 33,8%.

Также в пятерку вошли Ханты-Мансийский автономный округ (32%) и Ненецкий автономный округ (29%).

Москва и Санкт-Петербург расположились на седьмом и восьмом месте соответственно. Там можно отнести чуть более четверти семей к среднему классу.

На последних строчках рейтинга расположились республики Серверного Кавказа – Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия.

Также в антирейтинг попали Калмыкия (4,9%), Крым (5,5%), Ивановская область (5,6%), Орловская область (6,1%).

Ранее социологи выяснили, что россиянам не хватает денег до зарплаты.