Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за ГМО

Роспотребнадзор приостановил ввоз свежей папайи из Китая с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, причиной такого решения стало выявление в папайи в ходе проверок ГМО.

Уточняется, что ведомство также отозвало из оборота уже поставленную продукцию.

Согласно ведомству, оно исследовало за первое полугодие 2019 года 16 тысяч проб на наличие ГМО. В 22 пробах были выявлены незарегистрированные линии ГМО.

Ранее Россия разрешила ввоз молочной продукции с ряда предприятий Белоруссии.