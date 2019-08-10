Fitch заявило о повышении рейтинга России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch проинформировало о повышении долгосрочного кредитного рейтинга российской стороны. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно размещенной информации, рейтинг России в национальной и иностранной валюте был повышен с «BBB-» до «BBB».

«Россия закрепила надежную и последовательную политическую основу», — говорится в заявлении.

Уточняется, что это повысит устойчивость экономики к внешним шокам, снизит влияние волатильности цен на нефть и улучшит макроэкономическую стабильность.

Ранее в Fitch подтвердили рейтинг России на уровне «BBB-».