Fitch заявило о повышении рейтинга России до «BBB»
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Международное рейтинговое агентство Fitch проинформировало о повышении долгосрочного кредитного рейтинга российской стороны. Об этом сообщается на сайте организации.
Согласно размещенной информации, рейтинг России в национальной и иностранной валюте был повышен с «BBB-» до «BBB».
«Россия закрепила надежную и последовательную политическую основу», — говорится в заявлении.
Уточняется, что это повысит устойчивость экономики к внешним шокам, снизит влияние волатильности цен на нефть и улучшит макроэкономическую стабильность.
Ранее в Fitch подтвердили рейтинг России на уровне «BBB-».