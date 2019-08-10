Эксперт прокомментировал повышение рейтинга России агентством Fitch

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал решение Fitch о повышении кредитного рейтинга России, передает РИА «Новости».

По его словам, такой показатель свидетельствует о высокой оценке основных элементов политики в сфере макроэкономики.

«Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций», — заявил Дмитриев.

Он добавил, что повышение рейтинга свидетельствует о качестве экономической политики и ее устойчивости.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch объявило о повышении рейтинга России.