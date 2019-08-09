«Роснефть» на треть увеличила экспорт нефти в восточном направлении

«Роснефть» в первом полугодии 2019 года увеличила экспорт нефти в восточном направлении на 35% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 37,1 млн тонн, говорится в ежеквартальном отчете компании, опубликованном в пятницу.

Во II квартале поставки в восточном направлении выросли на 33%.

«Компания продолжает успешно диверсифицировать каналы поставки нефти при общем наращивании экспорта сырья в восточном направлении: в первом полугодии 2019 года поставки составили 37,1 млн тонн (рост на 35% год к году), из которых 21,2 млн тонн – во втором квартале (рост на 33% квартал к кварталу)», — говорится в тексте документа.

«Роснефть» отмечает, что в условиях растущей конкуренции на нефтяном рынке компания уделяет особое внимание увеличению объемов экспортных поставок по долгосрочным контрактам, включая поставки нефти по контрактам китайской CNPC, а также поставки по прямым договорам в Европу, передает RNS.

НК также использует возможности расширения партнерских связей на базе краткосрочных контрактов. Так, в ноябре 2018 года «Роснефть» и Китайская национальная химическая корпорация (China National Chemical Corporation, ChemChina) подписали контракт, предусматривающий поставку нефти сорта ВСТО в течение года в объеме до 2,4 млн тонн через порт Козьмино.

Кроме того, были подписаны годовые контракты с Shell и Eni на экспорт сырья в Германию объемом 3,9 млн тонн и c Socar Trading на поставку нефти в адрес турецкого нефтеперерабатывающего завода в объеме до 1 млн тонн.