ФОМ зафиксировал рост зарплат в России

Фонд «Общественное мнение» зафиксировал увеличение доли россиян, зарабатывающих более 30 тыс. рублей в месяц, передает RNS.

Согласно опросу фонда от 4 августа 2019 года, зарплату больше 30 тыс. рублей получали 12% респондентов — это на 4 процентных пункта больше показателя 2016 года и на 7 процентных пунктов больше уровня 2015 года, следует из результатов опроса.

ФОМ также выявил увеличение доли россиян с зарплатой от 14 тыс. до 20 тыс. рублей с 12% в 2016 году до 13% в 2019 году. Доля россиян с зарплатой ниже 8 тыс. рублей снизилась до 2% с 4% в 2016 году и 7% в 2015 году. Доля людей с зарплатой 8-14 тыс. рублей выросла на 1 процентный пункт до 8% в 2019 году, с зарплатой 20-30 тыс. рублей осталась неизменной — 11%.

Опрос зафиксировал рост доли удовлетворенных и неудовлетворенных своей зарплатой. Доля удовлетворенных выросла на 2 процентных пункта с 2016 года до 13%, доля неудовлетворенных увеличилась за тот же период на 1 процентный пункт до 39%. Согласно опросу, снизилась доля россиян, которые столкнулись с задержкой зарплаты: в 2016 году показатель был на уровне 10%, в 2019 — 7%.

Опрос был проведен в 53 субъектах России среди 1500 респондентов.