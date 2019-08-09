Уральского чиновника поймали при попытке перейти украинскую границу, пишут СМИ

Экс-директора департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области поймали при попытке перейти украинскую границу, пишет «URA.ru».

Его задержали белорусские пограничники вместе с сотрудниками отдела по экономической безопасности УФСБ по Свердловской области. Он помещен в СИЗО Гомеля, сообщил источник в УФСБ региона.

При задержании он заявил, что хочет просить политического убежища на Украине или в Белоруссии.