ЦБ назвал показатель роста оттока капитала из России за первые семь месяцев 2019 года

Чистый отток капитала из России частным сектором с января по июль 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Центробанка.

Согласно полученной информации, отток капитала в данный период вырос более, чем в 1,6 раза и достиг $28 млрд.

Как отмечается, за первые семь месяцев 2018 года показатель вывезенного капитала составил $17,4 млрд.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года рубль может обвалиться после снижения ключевой ставки ЦБ.