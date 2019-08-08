Греческий эксперт прокомментировал сообщения об альтернативе «Северному потоку — 2»

Представитель греческой газовой компании прокомментировал статью немецкого издания Junge Welt о создании альтернативы «Северному потоку — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что некорректно сравнивать «Северный поток — 2» и проектируемый трубопровод EastMed.

Уточняется, что эксперт назвал чушью и бредом сопоставления средиземного газопровода с «Северным потоком — 2».

Кроме того, он назвал российский газопровод независимым транзитным маршрутом поставки газа на территорию Северной Европы.

Ранее СМИ сообщили об оказываемой США поддержке конкуренту «Северного потока — 2».