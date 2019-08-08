Росстат заявил о резком повышении стоимости черного хлеба

Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что с января по июль 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий повысилась на 7,7% к аналогичному периоду 2018 года.

Цены на хлеб в этом году выросли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из индексов, отражающих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).

По итогам июля самым дорогим оказался черный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019-го его цена составляла 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года. Цены белого хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки высшего сорта выросли на 8,3% — до 75,87 руб./кг. Серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали на 7,4% — до 49,96 руб./кг.

Указывается, что приведенные цены — самые максимальные с 2009 года (более ранние данные Росстата недоступны).

Ранее сообщалось, что кондитерские изделия подорожают после повышения НДС на пальмовое масло.