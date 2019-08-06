Представитель Зеленского сообщил о планах заместить российское дизтопливо

На Украине нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива. Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус, сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина планирует заместить российские поставки импортом топлива из ЕС и Белоруссии.

Герус также отметил, что поставки будут осуществляться через Мозырский нефтеперерабатывающий завод, который увеличит поставки дизеля украинским покупателям в августе и сентябре 2019 года до 260 тысяч тонн в месяц.

Ранее сообщалось, что на Украине ввели спецпошлины на ввоз российских товаров.