Минфин США счел Китай валютным манипулятором

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Американский минфин принял решение причислить Китай к странам, манипулирующим валютным курсом. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что глава минфина Стивен Мнучин собирается обратиться в Международный валютный фонд (МВФ), чтобы устранить «несправедливое преимущество», которое получила КНР путем снижения курса юаня к доллару.

«…цель девальвации Китаем — получить несправедливое конкурентное преимущество в международной торговле», — говорится в заявлении.

Ранее Пекин позволил курсу валюты подняться выше семи юаней за доллар и дал таким образом понять, что краткосрочная сделка с США маловероятна. Превысивший семь юаней доллар США является тщательной

продуманным ходом правительства Китая, которое может использовать валюту для смягчения самых плохих последствий торговой войны с США, не допуская оттока капитала.