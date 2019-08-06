Минфин США счел Китай валютным манипулятором
Американский минфин принял решение причислить Китай к странам, манипулирующим валютным курсом. Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что глава минфина Стивен Мнучин собирается обратиться в Международный валютный фонд (МВФ), чтобы устранить «несправедливое преимущество», которое получила КНР путем снижения курса юаня к доллару.
«…цель девальвации Китаем — получить несправедливое конкурентное преимущество в международной торговле», — говорится в заявлении.
Ранее Пекин позволил курсу валюты подняться выше семи юаней за доллар и дал таким образом понять, что краткосрочная сделка с США маловероятна. Превысивший семь юаней доллар США является тщательной
продуманным ходом правительства Китая, которое может использовать валюту для смягчения самых плохих последствий торговой войны с США, не допуская оттока капитала.