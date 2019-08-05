В Госдуме прокомментировали прогноз о возможном спаде российской экономики

Депутат Госдумы Виктор Зубарев прокомментировал прогноз о возможном спаде российской экономики, сообщают «Известия».

По его словам, сейчас в России наблюдается нормальное положение в экономике. Кроме того, власти следят за экономическим ростом в стране и регулируют его.

Также «Подушкой безопасности» он назвал Фонд национального благосостояния, который, по его словам, будет всячески поддерживать и развивать предпринимательство. Также депутат отметил, что условия по ценам на нефть сейчас являются благополучными.

По его словам, благодаря большому количеству свободных вакансий, имеются ресурсы для роста экономики.

«Только в Красноярском крае открыто несколько десятков тысяч рабочих мест для вахтовиков, вакансий с хорошей зарплатой», — заключил спикер.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют спад российской экономики.