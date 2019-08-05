Рубль перешел к росту после данных о санкциях США

Рубль укрепляется и перешел к росту к доллару и евро после негативного старта торгов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Отмечается, что курс рубля растет на 0,2-0,3%.

Уточняется, что продолжая негативную динамику, сегодня 5 августа в начале торгов рубль терял 19 копеек к доллару и 27 копеек к евро.

Кроме того, расчетами на «завтра» доллар падает на 22 копейки до 65,05 рубля, а курс евро до 72,3 рубля на 18 копеек.

Заявляется, что октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет до 61,07 доллара за баррель на 1,32%.

Ранее сообщалось, что Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России.