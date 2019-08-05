Поставки российского угля на Украину упали на 85%, пишут СМИ

Экспорт российского угля на Украину сократился на 85%. Об этом пишет «Коммерсантъ»

По информации ведомства, поставки угля на Украину в июне 2019 года сократились на 85,3%, или на 750 тыс. тонн по сравнению с показателями прошло года. Это связано с введением ограничений по вывозу топлива из России. Уточняется, что с 1 июня 2019 года российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения правительства на вывоз угля.

По данным ЦДУ ТЭКа, в связи с этим большинство крупнейших экспортеров прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.

Отмечается, что некоторые российские компании стали экспортировать уголь на Украину обходным путем через Белоруссию.

Ранее Украина ввела спецпошлины на российские товары.