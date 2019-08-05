Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России

Средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и на настоящий момент составляет 30 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в России присутствует значительное расслоение в уровнях зарплат у разных людей, что зависит от рода профессии и отрасли, в которой занят человек.

Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях «Добыча полезных ископаемых», «Рыболовство и рыбоводство», «Финансы», IT и «Профессиональная, научная и техническая деятельность».

Меньше всего зарабатывают рабочие, занятые в легкой промышленности, а также в таких отраслях, как «Образование», «Сельское и лесное хозяйство» и «Гостиницы, кафе и рестораны».

Причем, как подчеркивается, заработок выше 75 тысяч рублей в месяц получают лишь 12% россиян.

Ранее ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона.