Дело об отмывании миллиарда рублей ФБК было возбуждено СК РФ

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в отношении «Фонда борьбы с коррупцией» возбуждено уголовное дело об отмывании одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, следствием СК возбуждено дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, которые заведомо приобретали другие лица преступным путем.

Как сообщается, деньги от третьих лиц получили люди, имеющие отношение к ФБК.

По имеющейся информации, среди них есть и сотрудники фонда.

Как стало известно, соучастники внесли денежные средства на счета нескольких банков с помощью устройств Cash-in и Recycling (банкоматы).

Согласно поступившим сведениям, их потом отправили на единый счет ФБК.

Ранее СК возбудил уголовное дело о пожарах в Сибири.