Дело об отмывании миллиарда рублей ФБК было возбуждено СК РФ
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Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в отношении «Фонда борьбы с коррупцией» возбуждено уголовное дело об отмывании одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, следствием СК возбуждено дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, которые заведомо приобретали другие лица преступным путем.
Как сообщается, деньги от третьих лиц получили люди, имеющие отношение к ФБК.
По имеющейся информации, среди них есть и сотрудники фонда.
Как стало известно, соучастники внесли денежные средства на счета нескольких банков с помощью устройств Cash-in и Recycling (банкоматы).
Согласно поступившим сведениям, их потом отправили на единый счет ФБК.