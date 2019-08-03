Путин повысил пособия по уходу за детьми

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Российский президент Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому семьи смогут получать каждый месяц выплаты на первого и второго ребенка, если их доход на каждого родителя ниже двух прожиточных минимумов. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что он начнет действовать с 1 января следующего года. Выплаты, которые предусмотрены за рождение первого и второго ребенка, будут увеличены до двукратной величины прожиточного минимума, установленного в том или ином субъекте. Российские семьи смогут рассчитывать на материальную поддержку в течение трех лет после того, как родился ребенок.

Ранее сообщалось, что детские пособия для малоимущих семей повысят до 10 тыс. рублей.