Путин снизил НДС на фрукты и повысил на пальмовое масло

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, по которому ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод уменьшилась до 10%. Об этом сообщает РИА «Новости».

В то же время, для пальмового масла налог увеличился до 20%.

Как отмечается, новая ставка налога для фруктов и ягод позволит производителям России увеличить объемы оборотных средств и вложить их в закладку новых садов.

Уточняется, что увеличение НДС для пальмового масла принесет бюджету дополнительные средства, которые можно будет использовать для производства молока и выпуска в стране качественных молочных продуктов, доступных по цене для российских граждан.

Закон начнет действовать не ранее 1 октября.

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