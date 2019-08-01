В посольстве Финляндии прокомментировали ужесточение визовых требований в отношении россиян, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По имеющейся информации, в Финляндии надеятся, что количество русских туристов, получающих визу через эту страну, не изменится.

«Пока рано говорить, но мы, конечно, надеемся что число россиян, оформляющих шенген в Финляндии не будет уменьшаться», — сказали в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян.