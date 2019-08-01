В Финляндии ждут спокойной реакции россиян на ужесточение требований к визе
В МИД Финляндии заявили, что ожидают от россиян спокойной реакций после информации об ужесточении с 1 сентября требований к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя департамента по работе с прессой ведомства Веса Хяккинена.
Министерство понадеялось, что россияне не испугаются новых требований и количество заявления от туристов из России не уменьшится.
Планируется, что Финляндия будет запрашивать у россиян все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза.
Ранее сообщалось, что Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян.
В МИД Финляндии не уточняется, в связи с чем происходит ужесточение требований к подаче заявок на финскую визу.