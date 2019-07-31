Россия оспорит представленную «Нафтогазом» оценку размера убытков в Крыму
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Россия будет оспаривать оценку размера убытков после потере активов в Крыму, которую представила украинская компания «Нафтогаз». Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что компания оценила убытки в $5,2 млрд.
Уточняется, что «Нафтогаз» подал иск в гаагский суд с требованием взыскать с России эту сумму.
Россия намерена участвовать в судебном процессе и оспаривать сумму, о которой заявляет «Нафтогаз Украины».
Заявляется, что Кремль не признает вынесенных по искам украинских компаний арбитражных решений.
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд.