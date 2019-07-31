Доллар начал расти после снижения ставки ФРС США

Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки впервые за 10 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что курс евро к доллару снижался до 1,1107 доллара за евро, а курс доллара к иене — до 108,73 иены.

Уточняется, что индекс доллара поднимался на 0,2%, до 98,25 пункта.

Также рубль растет к евро и в меньшей степени к доллару.

Ранее сообщалось, что ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку.